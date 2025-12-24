Атака «шахедів» на Краматорськ: у місті виникла пожежа

Вночі 23 грудня російська армія двічі вдарила по місту Краматорськ. Про це у коментарі «Новинам Донбасу» повідомив речник ДСНС у Донецькій області Станіслав Балдін.



За його словами, внаслідок одного з ударів виникла пожежа.



«Горіли зруйновані елементи конструкцій приватного будинку на площі 15 квадратних метрів. Без постраждалих», – зазначив Балдін.

Нагадаємо, що 23 грудня о 22:45 та 22:51 окупанти «шахедами» атакували приватний сектор Краматорська, внаслідок чого пошкоджені будинки.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко