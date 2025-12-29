Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Сырский ответил, почему нецелесообразно выводить ВСУ из Покровска
29 декабря 2025, 23:33

Сырский ответил, почему нецелесообразно выводить ВСУ из Покровска

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Генштаб ВСУ Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Генштаб ВСУ

Российская армия контролирует приблизительно половину города Покровск Донецкой области. Об этом в интервью «24 каналу» заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Однако, по его словам, оккупанты не могут спокойно заходить в город.

«Потому что все подступы к городу находятся под контролем наших дронов. У нас также сосредоточено там значительное количество сил и средств, подразделений беспилотных сил, дроновых подразделений бригад и полков, которые ведут оборону. Рядом с этим все призывы, что «все пропало», «надо выходить, спасать», «это глупо». Вопрос в том, куда? Выйти в чистое поле, а дальше что? Дальше отступать, искать следующий город, населенные пункты, которые враг тоже будет равнять с землей? Такую агломерацию трудно разрушить», – отметил Сырский.

Напомним, что Сырский объяснил, почему ВСУ отошли из города Северск на Донетчине.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко

ТЕГИ

Люди
Александр Сырский
Места
Покровск
Организации
Всу ВС РФ
Прочее
Война ситуация на фронте Наступление РФ
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

«Отжатая» в оккупации промышленность как трофей войны: Что происходит с предприятиями востока и юга Украины
Исследование редакций «Новости Донбасса», РИА «Південь», 0642.ua и 0629.com.ua
26 декабря 2025, 13:44
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
22:09
В группировке «ДНР» заявили, что «электрички соединят» оккупированную Донетчину с Ростовом
11:57
На оккупированной Луганщине отменили комендантский час на время праздников
09:54
«Танцы на костях»: оккупанты открыли «восстановленный» драмтеатр в Мариуполе
09:14
В захваченном Мелитополе поражена техника и скопление российских оккупантов
16:40
Минсоцполитики: выплаты пенсионерам с оккупированных территорий приостановят без идентификации
12:30
Похищение, пытки и приговор: история узника Кремля — херсонского журналиста Геннадия Осьмака
18:40
В оккупированном Донецке после удара БПЛА вспыхнул пожар
13:36
Жительницу оккупированного Донецка задержали по подозрению в шпионаже
16:26
В оккупированном Бердянске молодежь заставляют убирать жилье военных РФ
16:25
В оккупированном Донецке обогревают уличные емкости с водой с помощью дровяных печей
15:35
Оккупанты заявили о стрельбе в супермаркете Донецка: неизвестный открыл огонь из автомата
14:43
ГУР в аннексированном Крыму уничтожили российские средства ПВО и другие цели оккупантов
07:47
Раненых военных РФ в Крыму и Донецке принуждают к штурмам — «АТЕШ»
22:35
РФ хочет устроить «военные туры» на оккупированном Донбассе — The Times
19:22
«Первого заместителя главы администрации» города Снежное отправили в СИЗО на 2 месяца за взятку
13:53
Причешут потом: в Лисичанске разоблачили фейк о праздничной елке
12:52
В Крыму отключения мобильного интернета становятся постоянными
09:02
На Луганщине возник значительный недобор в «народные дружины» оккупантов: в ОВА рассказали, что известно
14:51
Премьеры не будет. Оккупанты отменили показ спектаклей в Мариупольском драмтеатре, который уничтожили в 2022 году
14:00
Оккупанты снова используют разрушенную ракетами ATACMS базу в Луганске
все новости
23:33
Сырский ответил, почему нецелесообразно выводить ВСУ из Покровска
22:41
Дроны атаковали оккупированный Донецк: в городе прогремели взрывы
22:09
В группировке «ДНР» заявили, что «электрички соединят» оккупированную Донетчину с Ростовом
21:45
Сырский объяснил, почему ВСУ отошли из Северска
20:59
Правительство передает государственную недвижимость и арестованные объекты для расселения ВПЛ. Что известно
20:06
Украинских десантников и морпехов привлекли к защите Мирнограда – ВСУ
19:03
Трамп снова поговорил по телефону с Путиным. Что говорят в Белом доме и Кремле
18:20
Авиаудар по Славянску: спасатели деблокировали пострадавшую
18:04
Лавров заявил об «атаке» на резиденцию Путина и пригрозил ударами: Зеленский ответил
17:55
92 ОШБр опубликовала видео «исцеления» российского военного
17:34
Жительницу Донетчины осудили к 15 годам за госизмену
17:24
В ВСУ отреагировали на заявление Кремля о «контроле» над частью Константиновки
16:57
Российская армия продвинулась в Мирнограде и возле Гуляйполя – DeepState
16:20
Краматорская громада попала под российский обстрел, есть повреждения
15:35
В Славянске, вероятно, зафиксировали авиаудар по рынку
15:15
Российские солдаты расстреляли 7 гражданских в Покровске
14:48
Российский обстрел унёс жизнь женщины в Херсоне
13:28
О создании демилитаризованной зоны на линии разграничения речь пока не идет
13:13
В РФ поставили условие Украине для прекращения огня
13:03
РФ сбросила на Константиновку три ФАБа, формируя «серую зону» на южных окраинах
все новости
ВИДЕО
Атака на оккупированный Донецк. Фото: кадр из видео Дроны атаковали оккупированный Донецк: в городе прогремели взрывы
29 декабря, 22:41
Спасатели деблокировали пострадавшую в Славянске. Фото: скриншот Авиаудар по Славянску: спасатели деблокировали пострадавшую
29 декабря, 18:20
92 ОШБр опубликовала видео «исцеления» российского военного 92 ОШБр опубликовала видео «исцеления» российского военного
29 декабря, 17:55
Ситуация в районе Константиновки. Фото: карта DeepState В ВСУ отреагировали на заявление Кремля о «контроле» над частью Константиновки
29 декабря, 17:24
Последствия взрыва на рынке Славянска. В Славянске, вероятно, зафиксировали авиаудар по рынку
29 декабря, 15:35
Последствия сброса россиянами авиабомб на Константиновку. РФ сбросила на Константиновку три ФАБа, формируя «серую зону» на южных окраинах
29 декабря, 13:03
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор