Сырский ответил, почему нецелесообразно выводить ВСУ из Покровска

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Генштаб ВСУ

Российская армия контролирует приблизительно половину города Покровск Донецкой области. Об этом в интервью «24 каналу» заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.



Однако, по его словам, оккупанты не могут спокойно заходить в город.



«Потому что все подступы к городу находятся под контролем наших дронов. У нас также сосредоточено там значительное количество сил и средств, подразделений беспилотных сил, дроновых подразделений бригад и полков, которые ведут оборону. Рядом с этим все призывы, что «все пропало», «надо выходить, спасать», «это глупо». Вопрос в том, куда? Выйти в чистое поле, а дальше что? Дальше отступать, искать следующий город, населенные пункты, которые враг тоже будет равнять с землей? Такую агломерацию трудно разрушить», – отметил Сырский.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко