Дрон РФ ударил по окрестностям Славянска: погиб мужчина

В субботу, 3 января, российские войска нанесли удар беспилотником по окрестностям Славянска. Об этом сообщил начальник городской военной администрации Вадим Лях.

Отмечается, что удар был нанесен с помощью БПЛА «Молния-2».

В результате обстрела погиб 62-летний мужчин, поврежден автомобиль.

Ранее сообщалось, что утром в субботу, 3 января, город Краматорск Донецкой области оказался под российским обстрелом. В 10:40 ударный БпЛА попал в многоквартирный дом в одном из микрорайонов города. В 11:40 был нанесен повторный удар БпЛА в многоэтажку в центральной части города. Информация о пострадавших не поступала.