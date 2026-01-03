Российские беспилотники ударили по многоэтажкам в центре Краматорска

Утром в субботу, 3 января, город Краматорск Донецкой области оказался под российским обстрелом.
Как сообщает городская военная администрация, в 10:40 ударный БпЛА попал в многоквартирный дом в одном из микрорайонов города.
В 11:40 был нанесен повторный удар БпЛА в многоэтажку в центральной части города.
Информация о пострадавших по состоянию на 13:00 не поступала, говорится в сообщении.
Напомним, россияне днем 2 января атаковали Харьков баллистическими ракетами и почти полностью разрушили жилую многоэтажку. Спасатели деблокировали из-под завалов тела 3-летнего ребенка и 22-летней женщины.
