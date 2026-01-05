ВСУ уничтожили РЛС российской системы ПВО в Донецкой области

Удар по РЛС российской системы ПВО С-300 в Донецкой области. Фото: кадр из видео

5 января 412-я бригада СБС ВСУ уничтожила радиолокационную станцию ЗРК С-300В в Донецкой области. Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди.



Для удара украинские бойцы использовали средство middle strike.



ЗРК С-300В – зенитно-ракетный комплекс для обороны важных военных объектов, группировок войск, самоходная система противоракетной и противосамолетной обороны. Уничтоженная РЛС 9С32 – ключевой компонент комплекса С-300В, а именно станция РЛС и станция наведения 12 управляемых ракет одновременно на шесть разных целей.

Напомним, что вечером 5 января дроны атаковали оккупированный Харцызск на Донетчине, в городе прогремели взрывы и возник пожар.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко