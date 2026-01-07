В Херсоне мужчина погиб из-за взрыва найденного предмета

Вид из окна в Херсоне после очередного обстрела ВС РФ.

В Корабельном районе Херсона в результате детонации взрывоопасного предмета погиб местный житель. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в своём Telegram-канале.



По его словам, 73-летний мужчина обнаружил на улице неизвестный предмет и принёс его в дом. Уже внутри помещения произошёл взрыв, в результате которого мужчина получил смертельные ранения.



«Мои соболезнования родным и близким погибшего», — написал Прокудин.



Глава ОВА в очередной раз напомнил о необходимости строгого соблюдения правил минной безопасности. В случае обнаружения подозрительных предметов категорически запрещено прикасаться к ним или переносить их. Необходимо отойти на безопасное расстояние и немедленно сообщить о находке спасателям или сотрудникам полиции.

Ранее сообщалось, что утром 7 января российские войска нанесли артиллерийский удар по центральной части Херсона. В результате обстрела погиб мирный житель.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»