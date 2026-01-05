ЗСУ знищили РЛС російської системи ППО у Донецькій області

Удар по РЛС російської системи ППО С-300 у Донецькій області. Фото: кадр із відео

5 січня 412-та бригада СБС ЗСУ знищила радіолокаційну станцію ЗРК С-300В у Донецькій області. Про це повідомив командувач Силами безпілотних систем ЗСУ Роберт «Мадяр» Бровді.



Для удару українські бійці використали засіб middle strike.



ЗРК С-300В – зенітно-ракетний комплекс для оборони важливих військових об'єктів, угруповань військ, самохідна система протиракетної та протилітакової оборони. Знищена РЛС 9С32 – ключовий компонент комплексу С-300В, а саме станція РЛС та станція наведення 12 керованих ракет одночасно на шість різних цілей.

Нагадаємо, що ввечері 5 січня дрони атакували окупований Харцизьк на Донеччині, у місті пролунали вибухи та виникла пожежа.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко