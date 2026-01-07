РФ ударила по объекту критической инфраструктуры Краматорска: без газа более 200 абонентов

Россияне атаковали Краматорск. Фото: Донецкоблгаз

В Краматорске Донецкой области российские оккупанты ночью 6 января сбросили авиационную бомбу ФАБ-500 на объект критической инфраструктуры. В результате повреждены жилые дома в близлежащем районе, более 200 абонентов без газа. Об этом сообщили в пресс-службе «Донецкоблгаза».



«Газовики локализовали утечки газа. Из-за разрушения оборудования котельной в одном из районов города было перекрыто газоснабжение как на котельную, так и на дома государственного сектора. Это значит, что подача тепла жителям этого района невозможна», — говорится в сообщении.







По предварительной информации, без газоснабжения 238 абонентов многоквартирных домов.



Ранее мы писали, что 6 января российская армия нанесла авиационный удар по Краматорской громаде Донецкой области.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»