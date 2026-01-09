Сили оборони знищили росіян, які ховалися на фермі у фекальних ямах біля Мирнограду

Ситуація у Мирнограді складна. Фото: скриншот

Неподалік Мирнограда українські військовослужбовці виявили російських загарбників, які переховувалися в укритті на території фермерського господарства. Воїни 79-ї десантно-штурмової бригади виявили та ліквідували групу окупантів. Про це повідомили у пресслужбі 7 корпусу ДШВ.



«Цю локацію загарбники намагалися використовувати для накопичення сил, подальшого перерізання нашої логістики та здійснення диверсійних дій у тилу позицій сил оборони», — йдеться у повідомленні.



Як зазначається, для маскування кілька груп окупантів тривалий час із певною періодичністю використовували інженерні комунікації об'єкта – фекальні ями. Після виявлення місця укриття окупантів у приміщенні фермерського господарства підрозділу 79 окрему десантно-штурмову Таврійську бригаду ліквідували росіян.



Щодо ситуації у місті, українські військовослужбовці утримують Мирноград, ситуація залишається складною. Російська армія зосередила понад десять підрозділів.



«Росіяни продовжують накопичувати сили на півдні та північно-східних околицях міста. При цьому ворог з початку року знизив відкриті (демонстративні) штурмові дії та збільшив зусилля щодо інфільтрації у центральну частину населеного пункту», — йдеться у повідомленні.



Наразі тривають пошуково-ударні дії Сил оборони у Мирнограді та на підступах до міста для запобігання подальшому просуванню росіян.



Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»