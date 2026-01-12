РФ атаковала дронами медиков и музыкальную школу в Семеновке

Вчера российские оккупанты совершили удар по медикам в Семеновке. Автомобиль «скорой помощи», возвращавшийся с вызова, атаковал вражеский дрон.



По словам начальника Черниговской областной военно-гражданской администрации Вячеслава Чауса, двое медиков в возрасте 47 и 54 лет получили ранения и сейчас находятся в больнице. Автомобиль поврежден.

«Кроме того, под удар попала музыкальная школа в Семеновке. Дрон поразил здание, где дети обучаются искусству — никаких военных целей там не было», — говорится в сообщении.



Сегодня утром вражеский БПЛА также поразил энергообъект в Новгороде-Северском, из-за чего несколько населённых пунктов остались без электричества.