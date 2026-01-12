В двух областях Украины разоблачена сеть нелегальной продажи оружия

Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
12 января 2026, 13:10

Фото: СБУ Фото: СБУ

Служба безопасности Украины и Национальная полиция предотвратили новые попытки нелегальной торговли оружием.

В результате масштабных оперативных мероприятий в Киевской и Днепропетровской областях правоохранители нейтрализовали преступную группировку, которая готовила к подпольной продаже крупную партию «трофейного» вооружения.

По данным следствия, были задержаны организатор схемы, двое его сообщников и еще трое представителей криминальной среды, пытавшихся сбыть средства поражения. Операцию удалось провести еще на этапе подготовки незаконной сделки — всех фигурантов задержали в момент передачи оружия.

Среди изъятого — 75 единиц стрелкового оружия, включая автоматы Калашникова, 38 боевых гранат, более 20 взрывателей, два гранатомета, а также около 13 тысяч патронов различного калибра. Кроме того, при обысках обнаружены значительные суммы наличных средств.

Как установили правоохранители, участники группировки тайно вывозили вооружение из прифронтовых районов и хранили его в специально оборудованных тайниках.

Для восстановления поврежденного оружия злоумышленники обустроили подпольные мастерские прямо в своих домах, а недостающие комплектующие заказывали через специализированные интернет-платформы.

После приведения оружия в боевое состояние фигуранты начали искать покупателей. Ими оказались представители местных криминальных кругов, которые могли использовать вооружение для совершения тяжких преступлений.

Всем задержанным сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины — «незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Сейчас они находятся под стражей. Им грозит до семи лет лишения свободы.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУФото: СБУ

Напомним, СБУ задержала агентов ФСБ в Запорожье. «Охотились» на ПВО и передавали данные оккупантам.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

Прочее
нелегальная продажа оружия
@novosti.dn.ua

