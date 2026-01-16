СБУ зірвала підготовку дронової атаки РФ по Одесі зсередини

Фото: СБУ

Контррозвідка СБУ викрила в Одесі агентурну групу воєнної розвідки РФ, яка готувала атаки по Силах оборони за допомогою дронів-бомберів. Про це повідомили у пресслужбі відомства.



За даними слідства, двоє чоловіків діяли за завданням російських кураторів та планували здійснити скид вибухівки з цивільного квадрокоптера по одній із військових локацій міста. Їх затримали напередодні запуску БПЛА, коли бойова частина вже була готова, а «ціль» — погоджена з РФ.

Фото: СБУ

Одним із фігурантів виявився 49-річний підприємець, завербований через Telegram-канал із пропозиціями «швидких заробітків». Він отримав дрон, забрав зі схрону 2 кг пластиду та спорядив безпілотник. До розвідки місць дислокації військових залучив 47-річного знайомого.

Фото: СБУ

Під час обшуків вилучено вибухівку, автомат, пістолети, гранату Ф-1 та боєприпаси. Затриманим оголошено підозру у державній зраді. Вони перебувають під вартою без права застави, їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.