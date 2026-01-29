Як вижити без опалення та електрики: поради людей, які пережили блокаду Маріуполя

Масовані російські обстріли знову залишають українські міста без умов для життя. Для багатьох мешканців Києва, Одеси, Дніпра чи Запоріжжя нинішня реальність — відсутність електрики, тепла, води та газу стала різким шоком. Особливо за умов сильних морозів. Водночас для колишніх мешканців Маріуполя, Волновахи, Сіверськодонецька, Лисичанська це вже пройдене — і дуже дороге — знання.

Українці мерзнуть уже понад тиждень

Після масованих обстрілів з боку РФ станом на ранок 29 січня у Києві без теплопостачання залишаються 613 багатоквартирних будинків. Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.

За добу тепло вдалося відновити ще у 124 будинках. У КМДА нагадали, що йдеться про повторне підключення будівель, які постраждали внаслідок російських атак 9 та 20 січня. Комунальні служби та енергетики працюють цілодобово, відновлюючи теплопостачання після ударів по об'єктах критичної інфраструктури столиці.

Очікується, що будинки, які зараз залишаються без опалення, можуть отримати тепло до 1–2 лютого. Про це повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко під час брифінгу у Медіацентрі України.

За його словами, фахівці виконують складні роботи з відновлення котлів та допоміжного обладнання, фактично збираючи їх із пошкоджених елементів. При цьому додаткові труднощі можуть виникнути при запуску внутрішньобудинкових систем опалення через зношені мережі в старому житловому фонді.

На тлі ситуації з теплопостачанням міністерство економіки, екології та сільського господарства України звернулося до торгових мереж із проханням організувати цілодобову роботу окремих продуктових супермаркетів у Деснянському районі Києва.

Тим часом внаслідок нових обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури без електропостачання залишаються споживачі у Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях. Про це повідомив перший заступник Міністра енергетики України Артем Некрасов. За його словами, аварійно-відновлювальні роботи продовжуються скрізь, де це дозволяє ситуація із безпекою.

Крім того, через складні погодні умови понад 500 населених пунктів залишаються без електрики в Одеській, Вінницькій, Миколаївській, Київській, Чернігівській, Черкаській та Кіровоградській областях.

Поради від тих, хто готувався до найгіршого

Люди, які пережили блокаду Маріуполя, наголошують, що виживання на війні — це незручно, неестетично, брудно, психологічно тяжко. Саме тому маріупольці діляться у соцмережах своїм досвідом та пишуть поради щодо виживання в екстремальних умовах, які можуть допомогти мирним жителям у разі тривалого погіршення умов.

Більшість порад від маріупольців, які «Новини Донбасу» зібрали в одному матеріалі, — розраховані на жорсткіші умови та блокаду міста. Київ, Дніпро, Одеса та інші міста, що залишилися частково без світла та тепла, не перебувають у блокаді — їжа та питна вода доступні в магазинах, працюють «пункти незламності», де можна зігрітися та зарядити гаджети. Проте, українці можуть почерпнути для себе корисні поради від тих, хто пережив складніші часи.

Маріуполь, 21 квітня 2022 р. Фото: golosameriki.com

Одна кімната — ваш центр життя та тепла

Якщо у квартирі холодно, не намагайтеся «гріти все». Виберіть одну кімнату, де ви проводите більшу частину часу, спите та їсте. Усі ресурси спрямовуйте тільки на неї.

Що важливо:

двері в кімнату тримайте зачиненими;

щілини біля підлоги закладайте тканиною;

вентиляційні решітки під стелею, якщо можливо, закрийте — тепле повітря підіймається вгору та швидко виходить.

Але провітрювати приміщення теж важливо, щоб у ньому не накопичувався чадний газ.

Додаткове тепло дають свічки. Свічки дають мінімальне освітлення та додаткове тепло у маленькому приміщенні. Майте запас та використовуйте обережно, з урахуванням пожежної безпеки.

Якщо немає свічок, можна зробити саморобну масляну лампу. Вона може бути зроблена з підручних матеріалів — скляної місткості, рослинної олії та ґноту. Як паливо підходять соняшникова, оливкова або лампадна олія. Така лампа відрізняється тривалим горінням та вважається відносно безпечним джерелом світла при використанні з обережністю.

Для сну можна зробити «курінь» з ковдр, рушників та іншого матеріалу. Подібну «капсулу» з тканини можна зробити і в ліжку. Якщо є можливість нагріти воду, то пляшки з гарячою водою, заховані в тканину, добре зігріватимуть уночі.

Гаряча їжа — питання виживання, а не комфорту

Коли немає газу та електрики, гаряча їжа стає критично важливою. У разі тривалого блекауту виживають не поодинці, а групами.

Де готувати питання безпеки

Під час блокади Маріуполя місцеві жителі організовували у себе на подвір'ях спільні місця для приготування їжі. Зараз для більшості міст України, що обстрілюються, кухня у дворі — неактуальне питання. Це крайній випадок.

Досвід Маріуполя показав: приготування їжі у дворах смертельно небезпечне, якщо за місто йдуть бойові дії. Люди гинули від уламків під час раптового обстрілу прямо біля котлів.

В умовах, коли місто постійно атакують ракети та дрони, але вуличних боїв немає і місто не в блокаді, достатньо стежити за повітряними тривогами, щоб вчасно сховатися.

У блокаді безпечнішими були під'їзди, сходові майданчики, нежитлові приміщення без вікон, гаражі (за умови пожежної безпеки).

«Наразі я особисто знаю двох маріупольців, чиї родичі загинули під час приготування їжі у дворах. Шалений уламок, раптовий російський обстріл. Хоча цілком могли готувати всередині під'їздів», — пише у Facebook уродженець Маріуполя Андрій Марусов.

У разі коли місто не в блокаді, але вдома не працює нічого, таким загальним місцем для приготування може стати подвір'я.

Проста «пічка»

Для тих, хто відмовився від газової похідної плитки, або не має можливості купити собі таку, або купити готову їжу в магазині, є інший варіант — приготування їжі на «простій грубці» десь у відкритому просторі:

Найпростіша конструкція пічки, на якій можна приготувати страву або нагріти воду, це:

цегла стінками;

зверху металеві грати або прути «хрест-навхрест»;

жар повинен йти вгору, а не розбігатися з обох боків.

«Треба мати запас — "тонкі" (тріски на розпалювання) та "середні". Продумати, щоб дрова завжди були сухими. Найпростіша конструкція "пічки" — стіночки з цегли, а зверху металеві грати або складені "хрест на хрест" прути. Жар не повинен розбігатися на всі боки, а йти вгору. Тут можна і самим підігрівати вже існуючу їжу. Якщо багатоповерхівка величезна - можна два або більше вогнища. Робити там, де нема вітру. Можна і в порожньому гаражі, в безпечному для вогню нежитловому приміщенні», — пише уроженец Донецька, який живе в Маріуполі, Олег Желнаков у Facebook.

Супи — ключова їжа виживання

За обмежених ресурсів виграють супи. Їх можна готувати з будь-яких залишків, із несподіваних поєднань, із мінімуму продуктів. Головне — робити густими, щоб їжа була теплою та рідкою. Тепла рідина підтримує організм навіть тоді, коли калорій мало.

Альтернативні джерела тепла та приготування їжі

Навіть прості речі можуть стати критично важливими. Приклад із реального життя: фондюшниця на сухому спирті. Вона працює без електрики. Однієї пігулки вистачає для порції каші. Такі дрібні, «несерйозні» на перший погляд речі можуть стати ключем до комфортнішого життя цілої родини.

З водою в деяких районах міст, що обстрілюються, зараз теж відчутні проблеми. Але працюють магазини, де можна придбати питну воду. Наприклад, у Києві є бювети. Люди, які пережили блокаду Маріуполя, згадують, що для господарських потреб люди використовували воду з калюж, доки не вдарили морози, а також зливали її із систем опалення. Згодом обстріл став настільки інтенсивним, що єдиним джерелом води залишилися батареї в дитячому садку — саме на цій воді якийсь час тримався цілий квартал.

Оцет — базовий дезінфектор

При дефіциті води оцет стає універсальним засобом:

протирання посуду;

гігієна шкіри;

зменшення запахів;

зниження ризику шкірних захворювань.

У розчині з оцтом та сіллю можна довше зберігати м'ясо чи рибу.

Мінімальна гігієна без води

Якщо немає можливості повноцінно митися:

стирайте білизну і шкарпетки по черзі;

у теплій воді (можна з оцтом);

один комплект — на тілі, інший — у пранні.

Навіть без купання чиста білизна допомагає тілу очищатися та знижує ризик інфекцій.

Також можна запастись спеціальними наборами, які називаються «сухий душ». Набір складається з мильної губки, рушника та саше з невеликою кількістю води для активації. Завдяки спеціальному складу таке мило не потребує змивання водою. Вони створені за аналогією до наборів для військових, але вільно продаються в побутових магазинах. Але часте використання такого мила, без змивання водою, також не рекомендується.

Зігріватись потрібно за правилами пожежної безпеки

В умовах війни, низьких температур та перебоїв з електропостачанням дотримання елементарних правил пожежної безпеки рятує життя. Ці правила нагадав Віктор Вітовецький, директор Департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС України під час брифінгу.

Безпека електрообігрівачів

Використовуйте лише прилади заводського виробництва. Саморобні обігрівачі створюють найвищий ризик пожежі.

Перед кожним використанням оглядайте прилад, електропроводку, вилку та розетку на наявність пошкоджень.

Не сушіть одяг на електрообігрівачах — це одна з найпоширеніших причин спалахів.

Не залишайте увімкнені електроприлади без нагляду.

Уникайте одночасного підключення кількох приладів в одну розетку — це може призвести до перевантаження мережі, короткого замикання та пожежі.

Не доручайте використання обігрівачів дітям — вони не мають життєвого досвіду для безпечного поводження з такими приладами.

Дотримуйтесь відстані не менше 1,5 метра від обігрівача до горючих матеріалів та меблів.

Пічне опалення: основні правила

Через переїзд частини міських жителів до приватних будинків та сільської місцевості зростає кількість пожеж, пов'язаних з неправильним використанням пічного опалення.

Перед топочним отвором обов'язково має бути металевий лист.

Відстань від топки до меблів та горючих матеріалів — не менше 1,25 метра.

Димарі та труби не повинні стикатися з горючими конструкціями, оскільки температура може бути критично високою.

Заборонено розпалювати піч легкозаймистими рідинами — це може призвести не до займання, а до локального вибуху та травм.

Не сушіть одяг на печі, як і на електроприладах.

Не залишайте пекти без нагляду під час роботи.

Золу та вугілля виносите тільки у спеціально відведене місце. Якщо такого немає — не ближче ніж за 15 метрів від будинку.

Уникайте встановлення на димових трубах антен, передавачів або інших конструкцій — це створює додаткові ризики.

Газові прилади: дії запаху газу

Якщо ви відчули запах газу, негайно відкрийте вікна та двері для провітрювання приміщення.

Не користуйтеся електроприладами та не створюйте іскру.

Викличте газову службу, яка професійно визначить місце витоку та усуне її.

Не дозволяйте дітям користуватись газовими приладами.

Генератори: типові помилки та правила безпеки

Генератори необхідно встановлювати на безпечній відстані від будівель, яка залежить від потужності:

- до 1 кВт — не менше 4 м;

- від 1 до 3 кВт — не менше 6 м;

- у разі збільшення потужності відстань також збільшується.

Біля суцільної стіни без прорізів мінімальна відстань — 1 метр, але за наявності вікон чи дверей вона має бути більшою.

По можливості залучайте спеціалістів для обслуговування генераторів, особливо потужних.

Для побутових моделей орієнтуйтесь на паспорт заводу-виробника.

Категорично заборонено заправляти працюючий генератор — паливо може потрапити на розігріті частини двигуна та викликати пожежу. Заправляйте генератор тільки після його вимикання та повного охолодження.

Не зберігайте паливо поряд із генератором або у житлових приміщеннях.

Не ставте місткості з паливом на генератор «щоб не замерзло» — це вкрай небезпечно.

Час безперервної роботи генератора