ЕС передаст Украине ещё 500 аварийных генераторов

Украина получит дополнительную партию аварийных электрогенераторов.

Европейский союз направит Украине дополнительную партию аварийных электрогенераторов в рамках нового пакета гуманитарной помощи. Как сообщает немецкое издание BILD, речь идёт о поставке ещё 500 генераторов для поддержки критической инфраструктуры.



В Еврокомиссии уточнили, что общий объём гуманитарной помощи составит 145 миллионов евро. Средства планируется направить на обеспечение продовольствием, доступом к питьевой воде и медицинскими услугами для населения Украины. Ещё 8 миллионов евро ЕС выделяет на поддержку приёма украинских беженцев в Молдове.



Ранее, в конце прошлой недели, Евросоюз уже отправил в Украину 447 аварийных генераторов. Новая партия должна усилить возможности энергоснабжения в условиях регулярных атак на инфраструктуру.



Кроме того, ожидается прибытие 33 мобильных теплоэлектростанций из Германии, которые помогут стабилизировать ситуацию с теплоснабжением в пострадавших регионах.