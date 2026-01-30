ЄС передасть Україні ще 500 аварійних генераторів

Україна отримає додаткову партію аварійних електрогенераторів.

Європейський Союз спрямує Україні додаткову партію аварійних електрогенераторів у межах нового пакета гуманітарної підтримки. Про це повідомляє німецьке видання BILD.



Загальний обсяг допомоги становитиме 145 мільйонів євро. У Єврокомісії зазначили, що кошти будуть використані для забезпечення населення продовольством, доступом до питної води та медичних послуг. Ще 8 мільйонів євро ЄС виділяє на підтримку прийому українських біженців у Молдові.



Наприкінці минулого тижня Європейський Союз уже передав Україні 447 аварійних генераторів. Нова партія з 500 одиниць має посилити енергозабезпечення в умовах постійних атак на критичну інфраструктуру.



Крім того, найближчим часом до України мають прибути 33 мобільні теплоелектростанції з Німеччини, які допоможуть стабілізувати ситуацію з теплопостачанням у постраждалих регіонах.