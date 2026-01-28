Украина получит от Германии мобильные теплоэлектростанции. Фото: Die Welt

В ближайшее время в Украину прибудут 33 мобильные теплоэлектростанции от Германии. Об этом сообщил посол Германии в Украине Гайко Томс, передает «Суспільне».



«То, что происходит здесь каждую ночь, — это военные преступления. Это делается исключительно для террора гражданского населения. Вам сейчас нужна поддержка, и вы ее получите. Я считаю, что мы уже являемся крупнейшим партнером и в энергетическом секторе. Мы предоставляем не только генераторы или системы накопления энергии, а иногда и транспорт для ремонтных работ. электростанции — комбинированные теплоэлектростанции», — сказал посол.



Посол уточнил, что одна такая мобильная электростанция может обеспечить теплом и электроэнергией десятки тысяч человек.



«Следовательно, эти 33 установки способны обеспечить электроэнергией миллионы людей в Украине. Вызов заключается в их подключении — так же, как и с генераторами, — но мы будем работать вместе, чтобы сделать это как можно скорее», — добавил Томс.



Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»