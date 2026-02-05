Российская авиация сбросила авиабомбы на Славянск: под удар попала промзона

Место удара в Славянске. Фото: Славянская ГВА

5 февраля около 11:00 российская авиация ударила по городу Славянск Донецкой области. Об этом сообщил глава Славянской городской военной администрации Вадим Лях.



Оккупанты сбросили на город две управляемые авиабомбы. Под удар попала промышленная зона.



В результате атаки жертв и пострадавших нет.

Напомним, что 4 февраля армия РФ несколько раз атаковала город Краматорск на Донетчине, в результате чего повреждены дома и коммунальная техника, есть раненый.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко