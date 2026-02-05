Російська авіація скинула авіабомби на Слов'янськ: під удар потрапила промзона

Місце удару у Слов'янську. Фото: Слов'янська МВА

5 лютого близько 11:00 російська авіація вдарила по місту Слов'янськ Донецької області. Про це повідомив голова Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях.



Окупанти скинули на місто дві керовані авіабомби. Під удар потрапила промислова зона.



Внаслідок атаки жертв та постраждалих немає.

Нагадаємо, що 4 лютого армія РФ кілька разів атакувала місто Краматорськ на Донеччині, внаслідок чого пошкоджені будинки та комунальна техніка, є поранений.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко