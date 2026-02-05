В окупованому Донецьку затримали та побили правозахисника, який критикував мобілізацію

В окупованому Донецьку затримали та побили «депутата ДНР»

У тимчасово окупованому Донецьку правоохоронці затримали правозахисника Максима Давидова, який захищав примусово мобілізованих. Про це повідомляє ASTRA.



Як передають, до Давидова увірвалася поліція, у нього повели обшук та побили. Наразі чоловік перебуває в поліції.



«Вони вранці виламали йому двері, Центр боротьби з екстремізмом, побили та привезли до ВП (відділення поліції). У ВП йому дозволили зв'язатися зі мною і він скинув мені ті документи, які вони йому всунули на підпис», — розповів один з джерел.

Давидова змушують підписувати документи під примусом.



Як зазначається, у травні 2025 року його оштрафували на 45 тисяч рублів за статтею про дискредитацію російської армії (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП) через коментарі, в яких він критикував мобілізацію в регіоні та називав війну в Україні «дуже зручним прикриттям для реалізації геноциду слов'ян».



Раніше ми писали, що у Самарі співробітники ФСБ затримали місцевого жителя, оголосивши його підозрюваним у співпраці з українськими спецслужбами.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

