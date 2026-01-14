ФСБ задержала жителя Самары за несогласие с войной

Скриншот

В Самаре сотрудники ФСБ задержали местного жителя, объявив его подозреваемым в сотрудничестве с украинскими спецслужбами, сообщают росСМИ.



По версии российских силовиков, мужчина в период с марта по октябрь 2024 года собирал информацию и передавал ее через интернет-мессенджеры. ФСБ утверждает, что эти сведения «могли быть использованы против безопасности России».



Отдельно подчеркивается, что мотивом задержанного силовики называют его несогласие с так называемой «СВО» — формулировка, которая в нынешней России все чаще используется как повод для уголовного преследования и запугивания инакомыслящих.

В ФСБ также заявили, что ищут «возможных сообщников», что традиционно сопровождает подобные дела и усиливает атмосферу страха.

Напомним, оккупанты в Луганске обвинили 57-летнего Олега Бондаренко в «участии в террористическом сообществе».



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»