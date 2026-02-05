«Власна справа» и «Гранты для ветеранов»: в Украине стартовал прием заявок на поддержку бизнеса в 2026 году

Минэкономики Украины совместно с Госслужбой занятости объявили о старте приема заявок на участие в государственных программах «Власна справа» и «Гранты для ветеранов» в 2026 году.

В рамках программы «Власна справа» в 2026 году увеличены базовые размеры микрогрантов. Предприниматели могут получить до 100 тыс. грн без обязательства создавать рабочие места, до 200 тыс. грн — при создании одного рабочего места и до 350 тыс. грн — при условии создания двух рабочих мест.



Для бизнеса, который регистрируется, уже работает или планирует деятельность в прифронтовых регионах, предусмотрены повышенные предельные суммы поддержки. Размер микрогранта может достигать 300 тыс. грн при создании одного рабочего места или до 500 тыс. грн — при создании двух и более рабочих мест.

Отдельно расширены возможности для молодежи в возрасте от 18 до 25 лет — они могут рассчитывать на грант до 200 тыс. грн для запуска собственного дела.

Программа «Гранты для ветеранов» в 2026 году сохраняет приоритетную поддержку ветеранов, участников боевых действий, лиц с инвалидностью вследствие войны и членов их семей.

Кроме того, введены новые возможности: для членов семей погибших или пропавших без вести Защитников и Защитниц Украины предусмотрены гранты в размере до 1 млн грн при условии создания рабочих мест.

Обновленные правила также предусматривают возможность получения дополнительного гранта для предпринимателей, которые успешно реализовали предыдущий проект. Кроме того, расширен перечень уполномоченных банков — к ПриватБанку и Ощадбанку присоединился АТ «СЕНС БАНК».

С 4 февраля 2026 года обе программы работают в регулярном формате как долгосрочные инструменты развития предпринимательства, создания рабочих мест и поддержки экономической активности в громадах. Подача заявок осуществляется онлайн через портал «Дія».

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»