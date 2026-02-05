«Власна справа» та «Гранти для ветеранів»: в Україні стартував прийом заявок на підтримку бізнесу у 2026 році

Мінекономіки України спільно з Держслужбою зайнятості оголосили про старт прийому заявок на участь у державних програмах «Власна справа» та «Гранти для ветеранів» у 2026 році.

У рамках програми «Власна справа» у 2026 році збільшено базові розміри мікрогрантів. Підприємці можуть отримати до 100 тис. грн. без зобов'язання створювати робочі місця, до 200 тис. грн. — при створенні одного робочого місця та до 350 тис. грн. — за умови створення двох робочих місць.



Для бізнесу, який реєструється, вже працює чи планує діяльність у прифронтових регіонах, передбачено підвищені граничні суми підтримки. Розмір мікрогранта може досягати 300 тис. грн. при створенні одного робочого місця або до 500 тис. грн. — при створенні двох і більше робочих місць.

Окремо розширено можливості для молоді віком від 18 до 25 років — вони можуть розраховувати на грант до 200 тис. грн. для запуску власної справи. Програма «Гранти для ветеранів» у 2026 році зберігає пріоритетну підтримку ветеранів, учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та членів їхніх сімей.

Крім того, запроваджено нові можливості: для членів сімей загиблих або зниклих безвісти Захисників та Захисниць України передбачено гранти у розмірі до 1 млн грн за умови створення робочих місць.

Оновлені правила також передбачають можливість отримання додаткового гранту для підприємців, котрі успішно реалізували попередній проєкт. Крім того, розширено перелік уповноважених банків — до ПриватБанку та Ощадбанку приєднався АТ «СЕНС БАНК».

З 4 лютого 2026 року обидві програми працюють у регулярному форматі як довгострокові інструменти розвитку підприємництва, створення робочих місць та підтримки економічної активності у громадах. Подання заявок здійснюється онлайн через портал «Дія».

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускаюча редакторка «Новин Донбасу»