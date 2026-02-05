В Украине в январе повторно обновили перечень территорий боевых действий и оккупации

В Украине обновлен перечень территорий, на которых ведутся или велись боевые действия, а также районов, находящихся во временной оккупации Российской Федерации.



Как сообщает портал Kadroland, в январе 2026 года изменения в документ вносились уже во второй раз. Обновления касаются прежде всего территориальных громад Запорожской, Донецкой и Днепропетровской областей.

Кроме того, с 30 января 2026 года вступили в силу изменения, утвержденные приказом Министерства развития от 8 января 2026 года № 26, которые затрагивают громады Сумской и Запорожской областей.

Согласно актуализированному Перечню, к территориям, где продолжаются или ранее велись боевые действия либо которые находятся под временной оккупацией РФ, отнесены громады из 13 областей Украины.

В список вошли Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Киевская, Луганская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Херсонская и Черниговская области, а также город Киев.



Отмечается, что в течение января 2026 года перечень территорий Запорожской, Донецкой и Днепропетровской областей корректировался уже во второй раз, что связано с изменением ситуации в отдельных громадах.

Напомним, российская авиация на 65% увеличила количество ударов авиабомбами по Покровской агломерации.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»