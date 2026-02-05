В Україні у січні повторно оновили перелік територій бойових дій та окупації

В Україні оновлено перелік територій, на яких ведуться чи велися бойові дії, а також районів, що перебувають у тимчасовій окупації Російської Федерації.



Як повідомляє портал Kadroland, у січні 2026 року зміни до документу вносилися вже вдруге. Оновлення стосуються насамперед територіальних громад Запорізької, Донецької та Дніпропетровської областей.

Крім того, з 30 січня 2026 року набули чинності зміни, затверджені наказом Міністерства розвитку від 8 січня 2026 року № 26, які стосуються громад Сумської та Запорізької областей.

Згідно з актуалізованим Переліком, до територій, де тривають або раніше велися бойові дії або які знаходяться під тимчасовою окупацією РФ, віднесено громади з 13 областей України.

До списку увійшли Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Київська, Луганська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Херсонська та Чернігівська області, а також місто Київ.



Зазначається, що протягом січня 2026 року перелік територій Запорізької, Донецької та Дніпропетровської областей коригувався вже вдруге, що пов'язано із зміною ситуації в окремих громадах.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»