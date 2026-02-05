Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна та Росія надзвичайно близькі до завершення війни. За його словами, Штати наблизилися до того, щоб привести сторони до перемир'я.
Про війну в Україні Дональд Трамп згадав під час промови на 74-му щорічному Національному молитовному сніданку, який традиційно відвідує кожен президент США з часів Дуайта Ейзенхауера. Він також заявив про намір завершити громадянську війну в Судані — країні на півночі Африки.
«Я наполегливо працюю, щоб припинити цю війну. Ми дуже близькі до завершення. Це буде дев'ята», — сказав Трамп.
За його словами, війна в Судані буде дев'ятою за рахунком, які він нібито закінчив, якщо не вдасться спершу досягти мирної угоди між РФ та Україною.
«Але ми працюємо наполегливо, щоб завершити цю війну, і ми дуже близькі до цього. Ми майже зробили це», — сказав американський лідер.
Раніше повідомлялося, що делегації США, України та Росії досягли домовленості щодо проведення обміну військовополоненими, в рамках якого планується повернути по 314 осіб з кожного боку. Попередній подібний обмін відбувся близько п'яти місяців тому.
