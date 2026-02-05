Росія формалізує милітаризацію шкіл на окупованих територіях

9 років тому окупанти розпочали військову підготовку школярів Донецька.

Російський слідчий комітет посилює присутність у школах на тимчасово окупованих територіях України, готуючи дітей до служби у мілітаризованих правоохоронних структурах РФ. Про це повідомляє ISW.



Чинні російські військовослужбовці продовжують відвідувати навчальні заклади, проводячи лекції для дітей та молоді про військову службу та пропаганду «захисту Батьківщини».



За даними ISW, окупаційні адміністрації активно формалізують процес мілітаризації шкіл відповідно до обов’язкової російської програми «Основи безпеки та захисту Вітчизни» (ОБЗВ), що закріплює ідеологічний вплив на дітей та підлітків.