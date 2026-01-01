Россия готовится к дальнейшей милитаризации детей и молодежи: их обучают управлять беспилотниками

Россия начинает открыто готовить детей к войне. Очередным шагом стало объявление о намерении включить управление беспилотниками в нормативы всероссийского комплекса ГТО – программы, формально позиционирующейся как система физического воспитания населения. Об этом сообщили в Службе внешней разведки Украины.



«Параллельно федеральные власти анонсировали разработку новой системы показателей «укрепления здоровья и физического развития детей», в которой отдельный акцент сделан на подготовке к военной службе. Таким образом, критерии физического развития фактически привязывают к будущей пригодности в армии, стирая границу между оздоровлением и военной мобилизацией», — говорится в сообщении.



Кроме того, российские чиновники заявили о планах расширить государственное регулирование военно-спортивной подготовки детей, приравняв его к образовательной деятельности. Это означает формализацию и легитимизацию военно-ориентированных практик в среде несовершеннолетних с привлечением государственных институтов.



Ранее мы писали, что вместо писем Святому Николаю дети на временно оккупированных территориях Украины пишут письма российским солдатам.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»