Україна, РФ та США обговорили методи впровадження перемир'я — Умєров

Члени української делегації на другому раунді тристоронніх переговорів між США, Росією та Україною в Абу-Дабі. Фото: МЗС ОАЕ

Делегації Росії, України та США провели в Абу-Дабі широкі обговорення невирішених питань, зокрема методів запровадження перемир'я та моніторингу припинення військових дій.

Про це йдеться у комюніке за підсумками тристоронніх мирних переговорів, текст опублікував глава української делегації, секретар Ради національної безпеки та оборони України (РНБО) Рустем Умєров.

«4–5 лютого делегації Сполучених Штатів Америки, України та Російської Федерації провели в Абу-Дабі другі тристоронні переговори з метою просування зусиль щодо припинення війни в Україні. Обговорення мали конструктивний характер і були зосереджені на шляхах створення умов досягнення тривалого миру. Делегації досягли угоди, згідно з якою Російська Федерація та Україна здійснять взаємне звільнення 157 військовополонених. Це перший обмін за останні п'ять місяців», — йдеться у повідомленні.

Переговорні групи домовилися проінформувати свою владу та продовжити тристоронні переговори протягом найближчих тижнів.

Раніше повідомлялося, що Росія та Україна сьогодні провели обмін полоненими за формулою 157 на 157. Додому повернулися солдати, сержанти та офіцери. Більшість із них перебувала у полоні ще з 2022 року.