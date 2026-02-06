ЗСУ знищили понад 24 тисячі бронемашин армії РФ

Збройні сили України знищили вже понад 24 тисячі бойових броньованих машин російської армії. Лише за минулу добу українські військові ліквідували ще 11 одиниць такої техніки, довівши загальний показник до 24 007.



Про це повідомляється у щоденному зведенні Генерального штабу ЗСУ. Загальні втрати російських окупаційних військ за добу склали близько 720 осіб.



Також Сили оборони знищили шість танків, 39 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, два засоби протиповітряної оборони, 826 безпілотників, 162 одиниці автомобільної та одну одиницю спеціальної техніки противника.