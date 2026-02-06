У Бєлгородській області завдали ударів по російській ППО: виведені з ладу дві РЛС

Вдень 3 лютого дрони завдали ряд ударів по позиціях російської ППО у Бєлгородській області РФ. Про це повідомили у Телеграм-каналі «Досьє шпигуна».



За даними каналу, ці атаки були «підготовчою» роботою перед ударом по енергетичній інфраструктурі регіону.



«Відомо, що вдень були завдані удари по трьох позиціях мобільних радіолокаційних станцій. Дві з них виведені з ладу. Атаки скоєні з використанням ударних БПЛА. Також вночі була здійснена атака на позиції ППО у селі Новоселівка. Результат невідомий», – сказали у «Досьє шпигуна».

Нагадаємо, що у січні українські ракети вдарили по полігону «Капустин Яр» в Астраханській області РФ.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко