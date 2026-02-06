В «Азові» показали, як зачистили Золотий Колодязь під Добропіллям: у полон потрапили майже 20 військових РФ

Полонені окупанти у Золотому Колодязі. Фото: кадр із відео

Інтернаціональний батальйон 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» НГУ зачистив село Золотий Колодязь Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі бригади, опублікувавши відео операції.



За словами військових, лише за один день операції їм вдалося взяти у полон 18 російських окупантів.



«Покинуті напризволяще окупанти місяцями сиділи у підвалах та норах цього села на Добропільському напрямку», – зазначили в «Азові».

Нагадаємо, що у ЗСУ розповіли про ситуацію поблизу селища Вдале та села Гришине під містом Покровськ Донецької області.

Автор: випускник «Новин Донбасу» Євген Мірошниченко