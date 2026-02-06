Пушилін заявив, що окупанти «запустять поїзд» між Ростовом та захопленими Донецьком та Іловайськом

Поїзд в окупованому Донецьку. Фото: угруповання «ДНР»

Між окупованим Іловайськом на Донеччині та Ростовом-на-Дону РФ нібито «запустять приміське сполучення». Про це стало відомо із заяви голови угруповання «ДНР» Дениса Пушиліна.



Пушилін стверджує, що нібито «наступний крок – продовжити його та пустити поїзд» між захопленим Донецьком та Ростовом-на-Дону.



«У перспективі плануємо організувати швидкісне приміське сполучення з «ЛНР», а також вийти на Запорізьку та Херсонську області», – сказав він.



Варто зазначити, що від початку окупації частини Донецької області загарбники так і не змогли налагодити залізничне сполучення. Наприклад, вокзал у Донецьку з 2014 року стояв законсервованим й не працював, а у травні 2025-го окупанти «похвалилися» прибуттям туди однієї електрички із захопленого Дебальцевого.

Нагадаємо, що у грудні 2025 року Пушилін обіцяв «запустити електрички» між окупованими Донецьком, Маріуполем та Макіївкою.

Автор: випускник «Новин Донбасу» Євген Мірошниченко