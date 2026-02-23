Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
За сутки в Донецкой области ранены пять мирных жителей
23 февраля 2026, 08:43

За 22 февраля в результате российских обстрелов Донецкой области ранения получили пять мирных жителей.

Как сообщили в Донецкой областной военной администрации, больше всего пострадавших зафиксировано в Дружковке — там ранения получили четыре гражданских. Еще один мирный житель был ранен в Краматорске.

По данным областных властей, с начала полномасштабного вторжения Россия убила 4059 гражданских жителей Донетчины, еще 8923 человека получили ранения различной степени тяжести.

Отмечается, что общая статистика жертв приводится без учета данных по Мариуполю и Волновахе, где установить точное число погибших и раненых на данный момент невозможно.

Скриншот: Донецкая ОВА

Напомним, в результате российских обстрелов повреждена железнодорожная инфраструктура в Донецкой области. 

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

