За сутки в Донецкой области ранены пять мирных жителей

За 22 февраля в результате российских обстрелов Донецкой области ранения получили пять мирных жителей.



Как сообщили в Донецкой областной военной администрации, больше всего пострадавших зафиксировано в Дружковке — там ранения получили четыре гражданских. Еще один мирный житель был ранен в Краматорске.



По данным областных властей, с начала полномасштабного вторжения Россия убила 4059 гражданских жителей Донетчины, еще 8923 человека получили ранения различной степени тяжести.



Отмечается, что общая статистика жертв приводится без учета данных по Мариуполю и Волновахе, где установить точное число погибших и раненых на данный момент невозможно.

Напомним, в результате российских обстрелов повреждена железнодорожная инфраструктура в Донецкой области.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»