Росія завдала ударів по українській енергетиці, залізниці та житлових будинках

Фото: Олексій Кулеба

Сьогодні вночі, 22 лютого, армія РФ знову завдала масованого удару по території України, застосувавши ударні дрони та ракети. Атака була спрямована проти цивільної та критичної інфраструктури. Про це повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.



Основний удар припав на столицю та Київську область. Внаслідок обстрілу є загиблий, також повідомляється про поранених. Зафіксовано пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури, що призвело до перебоїв у роботі окремих систем.



Руйнування торкнулися і цивільних об'єктів у ряді областей країни. Пошкоджено житлові та господарські будівлі у Київській, Одеській, Сумській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій та інших областях.

Окремо відзначається удар по залізничній інфраструктурі. У Донецькій, Запорізькій, Миколаївській та Одеській областях пошкоджено об'єкти залізниці, у тому числі два локомотиви. При цьому рух поїздів не зупинявся, залізничне сполучення продовжувало працювати у штатному режимі.

Нагадаємо, російська масована атака вплинула на рух поїздів по території України.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»