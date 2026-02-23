За добу на Донеччині поранено п'ятьох мирних жителів

За 22 лютого внаслідок російського обстрілу Донецької області поранення отримали п'ять мирних жителів.



Як повідомили у Донецькій обласній військовій адміністрації, найбільше постраждалих зафіксовано у Дружківці — там поранення отримали чотири цивільні. Ще один мирний житель був поранений у Краматорську.



За даними обласної влади, з початку повномасштабного вторгнення Росія вбила 4059 цивільних жителів Донеччини, ще 8923 особи отримали поранення різного ступеня тяжкості.



Зазначається, що загальна статистика жертв наводиться без урахування даних Маріуполя та Волновахи, де встановити точну кількість загиблих і поранених на даний момент неможливо.

Нагадаємо, внаслідок російських обстрілів пошкоджено залізничну інфраструктуру на Донеччині.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»