Ночь атак: по Украине выпущены «Искандер-М» и более сотни ударных дронов

В ночь на 23 февраля российские войска осуществили масштабную воздушную атаку по территории Украины, применив баллистическую ракету и более сотни ударных беспилотников. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.



С 18:00 22 февраля противник выпустил одну баллистическую ракету «Искандер-М» с территории Ростовской области, а также 126 ударных БпЛА, среди которых дроны типов Shahed, «Гербера», «Италмас» и беспилотники других моделей. Около 80 из них составляли «шахеды».



Запуски дронов осуществлялись с направлений Брянск, Курск, Орел, Приморско-Ахтарск, а также из районов временно оккупированной территории АР Крым — Чауда и Гвардейское.



Отражение воздушного нападения обеспечивали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.



По предварительным данным, по состоянию на 08:00 силами ПВО сбито и подавлено 105 вражеских беспилотников различных типов на севере, юге и востоке Украины.

При этом зафиксировано попадание баллистической ракеты и 20 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение обломков сбитых целей еще на одной локации.



«Атака продолжается — в воздушном пространстве Украины остается несколько вражеских беспилотников», — уточнили в Генштабе.

Фото: Генеральный штаб ВСУ

Напомним, Силы беспилотных систем «Птахи Мадяра» ночью, 22 февраля, уничтожили два зенитных ракетных комплекса «Тор-М1» под Донецком и Мариуполем, а также подожгли нефтебазу в Луганске.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»