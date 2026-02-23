Ніч атак: по Україні випущено «Іскандер-М» і більше сотні ударних дронів

У ніч на 23 лютого російські війська здійснили масштабну повітряну атаку по території України, застосувавши балістичну ракету та понад сотню ударних безпілотників. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



З 18:00 22 лютого противник випустив одну балістичну ракету «Іскандер-М» з території Ростовської області, а також 126 ударних БПЛА, серед яких дрони типів Shahed, «Гербера», «Італмас» та безпілотники інших моделей. Близько 80 із них складали «шахеди».



Запуски дронів здійснювалися з напрямків Брянськ, Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ, а також з районів тимчасово окупованої території АР Крим — Чауда та Гвардійське.



Відбиття повітряного нападу забезпечували авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.



За попередніми даними, станом на 08:00 силами ППО збито та подавлено 105 ворожих безпілотників різних типів на півночі, півдні та сході України.

При цьому зафіксовано влучання балістичної ракети та 20 ударних БПЛА на 11 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей ще на одній локації.



«Атака триває — у повітряному просторі України залишається кілька ворожих безпілотників», — уточнили в Генштабі.

Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Нагадаємо, Сили безпілотних систем «Птахи Мадяра» вночі, 22 лютого, знищили два зенітні ракетні комплекси «Тор-М1» під Донецьком та Маріуполем, а також підпалили нафтобазу в Луганську.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»