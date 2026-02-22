Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
СБС «Птахи Мадяра» знищили два «Тор-М1» під Донецьком та Маріуполем
22 лютого 2026, 16:20

СБС «Птахи Мадяра» знищили два «Тор-М1» під Донецьком та Маріуполем

Удар по нафтобазі у Луганську Удар по нафтобазі у Луганську

Сили безпілотних систем «Птахи Мадяра» вночі, 22 лютого, провели результативну операцію проти ППО противника. У ході ударів було знищено два зенітно-ракетні комплекси «Тор-М1», а також уражено нафтобазу в Луганську.

Обидві ЗРК були «вимкнені» із системи ППО протягом однієї ночі. Перший комплекс виявили та уразили на відстані близько одного кілометра від тимчасово окупованого Донецька. Другий «Тор-М1» був знищений у районі населеного пункту Тополине — на тимчасово окупованій території поблизу Маріуполя.

Операцію з виявлення та ураження зенітних комплексів виконали пілоти 6-го батальйону 414-ї окремої бригади СБС спільно з 1-м окремим центром СБС. Дії підрозділів координувалися командним центром Middle Strike СБС, що забезпечило точне наведення та синхронність ударів.

Окремо відзначається удар по нафтобазі у Луганську. Об'єкт був уражений безпілотниками 1-го окремого центру СБС, що призвело до займання та порушення логістичного забезпечення противника.

У підрозділі наголошують, що «методичне виявлення та знищення елементів системи ППО противника — далекого, середнього та ближнього радіусу дії — залишається одним із пріоритетних напрямків роботи «Птахів СБС».

Раніше «Новини Донбасу» повідомляли, що під ранок, 22 лютого, Луганськ зазнав обстрілу із застосуванням безпілотних літальних апаратів. По території нафтобази в південній частині міста завдали удару два БПЛА.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»

