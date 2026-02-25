Сотрудники ГСЧС спасли женщину из 10-метрового колодца в Краматорском районе

Чрезвычайники спасли женщину из 10-метрового колодца. Фото: ГСЧС

Во вторник, 15 февраля, селе Самойловка Новодонецкой громады Донецкой области женщина упала в сухой колодец глубиной 10 метров на территории частного дома. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.



На месте происшествия сотрудники ГСЧС с помощью спасательной косынки и пожарного рукава оперативно вытащили женщину на поверхность. Пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение.





Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

