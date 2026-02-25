Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Сотрудники ГСЧС спасли женщину из 10-метрового колодца в Краматорском районе
25 февраля 2026, 13:37

Сотрудники ГСЧС спасли женщину из 10-метрового колодца в Краматорском районе

Чрезвычайники спасли женщину из 10-метрового колодца. Фото: ГСЧС Чрезвычайники спасли женщину из 10-метрового колодца. Фото: ГСЧС

Во вторник, 15 февраля, селе Самойловка Новодонецкой громады Донецкой области женщина упала в сухой колодец глубиной 10 метров на территории частного дома. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

На месте происшествия сотрудники ГСЧС с помощью спасательной косынки и пожарного рукава оперативно вытащили женщину на поверхность. Пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение.



Ранее мы писали, что около 19:00 24 февраля 2026 года вблизи села Смереков Львовского района автомобиль под управлением 25-летнего прокурора Шептицкой окружной прокуратуры Львовской области совершил наезд на двух несовершеннолетних, переходивших проезжую часть по пешеходному переходу.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

Тотальная паспортизация мобильной связи на оккупированных территориях: Новые ограничения абонентов граничат с абсурдом
И это еще не предел: российские законодатели готовят новые ужесточения правил пользования услугами мольной связи и интернета. Доходит до абсурда: в РФ хотят, чтобы сограждане дорожили своей SIM-картой, как и…паспортом.
28 января 2026, 18:43

