Співробітники ДСНС врятували жінку з 10-метрового колодязя у Краматорському районі

У вівторок, 15 лютого, селі Самойлівка Новодонецької громади Донецької області жінка впала в суху криницю глибиною 10 метрів на території приватного будинку. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
На місці події співробітники ДСНС за допомогою рятувальної косинки та пожежного рукава оперативно витягли жінку на поверхню. Постраждалу госпіталізували до медичного закладу.
Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»
