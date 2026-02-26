В сети опубликовали подсчёт ударов РФ по энергетике Украины

В сети опубликовали инфографику с подсчётом российских ударов по объектам электроэнергетики Украины по месяцам. Данные представил аналитический канал «Око Гора ✙».
По оценкам ресурса, за период с сентября по январь подразделения Вооружённых сил РФ нанесли 347 ударов по подстанциям, теплоэлектростанциям, теплоэлектроцентралям и гидроэлектростанциям.
Распределение ударов по месяцам:
— сентябрь — 36;
— октябрь — 71;
— ноябрь — 57;
— декабрь — 107;
— январь — 76.
В сообщении отмечается, что даже с учётом первых 25 дней февраля пик интенсивности атак пришёлся на начало зимы, прежде всего на декабрь.
Инфографика российских ударов по электроэнергетике Украине (по месяцам).
Ранее в НЭК «Укрэнерго» сообщали, что вследствие обстрелов и повреждений сетей в прифронтовых районах зафиксированы новые отключения электроэнергии в Харьковской, Полтавской, Запорожской, Донецкой и Днепропетровской областях.
Напомним, в ночь на 26 февраля РФ осуществила комбинированную атаку по территории Украины с применением ракет различных типов, а также беспилотных летательных аппаратов ударного, имитационного и разведывательного назначения.
Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»
Победим цензуру вместе!Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях