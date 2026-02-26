У мережі оприлюднили підрахунок ударів РФ по енергетиці України

Фото: ДСНС Київської області.

У мережі оприлюднили інфографіку з підрахунком російських ударів по об’єктах електроенергетики України за місяцями. Дані опублікував аналітичний канал «Око Гора ✙».



Згідно з підрахунками ресурсу, протягом періоду з вересня по січень підрозділи Збройних сил РФ завдали 347 ударів по підстанціях, теплоелектростанціях, теплоелектроцентралях та гідроелектростанціях.

Розподіл ударів за місяцями:

— вересень — 36;

— жовтень — 71;

— листопад — 57;

— грудень — 107;

— січень — 76.

У повідомленні зазначається, що навіть з урахуванням перших 25 днів лютого найбільша інтенсивність атак припала на початок зими, зокрема на грудень.

Інфографіка російських ударів по електроенергетиці України (за місяцями).

Раніше у НЕК «Укренерго» повідомляли, що через обстріли та пошкодження мереж у прифронтових районах зафіксовано нові відключення електроенергії у Харківській, Полтавській, Запорізькій, Донецькій та Дніпропетровській областях.

Нагадаємо, у ніч на 26 лютого Російська Федерація здійснила комбіновану атаку на територію України із застосуванням ракет різних типів, а також безпілотних літальних апаратів ударного, імітаційного та розвідувального призначення.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»