В Воздушных Силах ВСУ назвали число сбитых ракет и дронов РФ

Пограничники эффектно сбивают российский «Шахед» из стрелкового оружия.

В ночь на 26 февраля Российская Федерация атаковала территорию Украины 459 средствами воздушного нападения.



В их числе — 2 противокорабельные ракеты 3М22 «Циркон» с территории временно оккупированной АР Крым, 11 баллистических ракет 9М723 ОТРК «Искандер-М»/KN-23 и ракет С-400, 24 крылатые ракеты Х-101/Х-55, 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69, а также 420 ударных, имитационных и разведывательных БпЛА типов «Shahed-136» («Герань-2»), «Гербера», «Италмас», «Молния» и других типов. Около 280 из них составляли БпЛА типа «Шахеды».







По данным, обнародованным в Воздушные Силы Вооружённых Сил Украины, по состоянию на 10:00 средствами противовоздушной обороны уничтожено или подавлено 406 воздушных целей.



В частности, 374 из 420 беспилотников, 2 из 2 ракет «Циркон», 4 из 11 баллистических ракет «Искандер-М»/KN-23 и С-400, 24 из 24 крылатых ракет Х-101/Х-55, а также 2 из 2 управляемых авиационных ракет Х-59/69.



Таким образом, обезврежено 89% ударных беспилотников и 32 из 39 ракет различных типов, что составляет 82% от общего количества запущенных ракет.



Зафиксированы попадания 5 баллистических ракет и 46 ударных БпЛА на 32 локациях. Также зафиксировано падение обломков сбитых целей на 15 локациях.

Прикордонники ефектно збили російський «Шахед» зі стрілецької зброї.



Напомним, ранее «Новости Донбасса» сообщали, что РФ нанесла комбинированный удар по Украине 26 февраля.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»