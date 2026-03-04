Обстріл центру Дружківки: лише на третій день пошуків з-під завалів дістали тіло останньої загиблої

Наслідки обстрілу центру Дружківки. Фото: ДСНС

4 березня завершили аварійно-рятувальні роботи на місці російського авіаудару по центру міста Дружківка Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.



Тіло останньої загиблої бійці ДСНС дістали з-під завалів лише на третій день пошуків. Рятувальники під постійною загрозою повторних ударів розібрали 55 тонн будівельних конструкцій, загасили пожежу на третьому поверсі пошкодженого будинку та загоряння чотирьох автомобілів.



Загалом пошкоджені 13 будинків та 14 машин.



За даними ДСНС, внаслідок обстрілу загинули три людини, ще 16 – отримали поранення.

Нагадаємо, що 2 березня російська армія вдарила по центру Дружківки. Раніше, за даними МВА, було відомо про чотирьох загиблих та 13 поранених.



Пізніше стало відомо, що під завалами у центрі міста можуть бути люди.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко