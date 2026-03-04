У Слов'янську удари завдавалися по підприємству та приватному сектору

Фото: Вадим Лях

Слов'янськ зазнав серії комбінованих ударів протягом дня. Як повідомив начальник Слов'янської військової адміністрації Вадим Лях, близько 10:00 місто було атаковане реактивною системою залпового вогню «Торнадо-С».



Снаряд влучив по території приватного підприємства. Внаслідок удару поранення отримала одна людина. Близько 14:00 по місту знову було завдано удару — цього разу безпілотником. БПЛА уразив приватну забудову.

Постраждала подружня пара, обидва поранені були госпіталізовані. Крім того, уточнено наслідки авіудару із застосуванням ФАБ-250, який стався напередодні ввечері. Число постраждалих збільшилося ще на одну людину.



Таким чином, за неповну добу у Слов'янській громаді внаслідок російських обстрілів одна людина загинула, шестеро отримали поранення та перебувають під наглядом медиків.

Нагадаємо, у поліції показали кадри перших хвилин після удару російських авіабомб по Слов'янську.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»