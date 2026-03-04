Захід Степногірська під контролем ЗСУ: противник скаржиться на складну обстановку

Скріншот: t.me/petrenko_iHS

ЗСУ відтіснили російські підрозділи у західній частині Степногірська. За даними української сторони, противник був змушений відійти із зайнятих раніше позицій.



При цьому пов'язані з РФ ресурси публікують відеозаписи ударів по житлових кварталах, які раніше знаходилися під їх контролем, і визнають, що ситуація на ділянці залишається складною. Про це повідомив воєнблогер Олег Петренко.



На Гуляйпільському напрямку чіткої лінії бойового зіткнення фактично немає. На ділянці глибиною до шести кілометрів позиції українських та російських сил розташовуються вперемішку, створюючи зону постійних локальних зіткнень та маневрів.

Активні бойові дії продовжуються у Залізничному. Одночасно ЗСУ утримують позиції у західній частині Гуляйполя. Цю інформацію підтверджують як самі українські військовослужбовці, так і опубліковані ворогом кадри ударів по даному району, що опосередковано свідчить про збереження контролю української сторони над цією частиною міста.

Нагадаємо, ЗСУ просунулися поблизу кордону Донецької та Дніпропетровської областей.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»