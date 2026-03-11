OSINT-каналы проанализировали удар Storm Shadow по заводу «Кремний Эл»

Дым после ударов по заводу.

OSINT-канал «КіберБорошно» опубликовал подробный разбор ракетной атаки по заводу «Кремний Эл» в Брянске — одному из предприятий, связанных с производством электроники для российского военно-промышленного комплекса.



По данным канала, пролет неизвестных целей впервые был зафиксирован в 16:52 в Погарском районе Брянской области. На начальном этапе российская сторона не смогла точно определить тип объектов: в сообщениях упоминались реактивные беспилотники, крылатые ракеты Storm Shadow или ракеты «Нептун».



Первое попадание по территории предприятия зафиксировали в 16:59, примерно через семь минут после обнаружения целей. По данным аналитиков, ракеты двигались по маршруту:

Погарский район → район города Трубчевск → Брянск.



Завод Кремний Эл в Брянск. Прилёты крылатых ракет по заводу.



Раньше по нему били только беспилотниками.

Ну… всё когда-то бывает в первый раз. Не так ли? pic.twitter.com/WQmUhePfvR — Энергия на шару (@PowerNaShary) March 10, 2026

Перед поражением цели ракеты заходили на территорию завода с разных направлений, однако большинство траекторий приходилось со стороны востока.



Всего аналитики зафиксировали семь попаданий по территории предприятия. Основная часть ударов пришлась на корпус №4, где отмечено пять попаданий. Еще две ракеты поразили другие производственные здания завода.

Карта ударов по заводу.

Эксперты отмечают, что заход ракет с восточного направления может свидетельствовать о попытке обхода российских систем ПВО и использовании более сложного маршрута полета, что соответствует типичному профилю применения крылатых ракет Storm Shadow.



Аналитический канал «Око Гора», который публикует карты и визуализацию боевых действий, также сообщил о 5–7 попаданиях по предприятию.



По его данным, завод «Кремний Эл» входит в число двух крупнейших производителей электроники для российского военно-промышленного комплекса.



Напомним, вечером 10 марта ВСУ нанесли ракетный удар по заводу микроэлектроники «Кремний Эл» в городе Брянск РФ.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»