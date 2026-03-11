OSINT-канали проаналізували удар Storm Shadow по заводу «Кремній Ел»

Дим після ударів по заводу.

Аналітики OSINT-каналу «КіберБорошно» оприлюднили детальний розбір ракетної атаки по підприємству «Кремній Ел» у Брянську, яке пов’язують із виробництвом електроніки для російського військово-промислового комплексу.



За даними російських моніторингових ресурсів, проліт невідомих цілей уперше зафіксували о 16:52 у Погарському районі Брянської області. На початковому етапі російська сторона не змогла точно ідентифікувати тип об’єкта: у повідомленнях згадувалися реактивні безпілотники, крилаті ракети Storm Shadow або навіть ракети «Нептун».



Перший удар по території заводу зафіксували о 16:59 — приблизно через сім хвилин після первинного виявлення цілей. За оцінками аналітиків, ракети рухалися маршрутом:

Погарський район → район міста Трубчевськ → Брянськ.



Завод Кремній Ел Брянськ. Прильоти крилатих ракет на заводі.



Раніше по ньому били лише безпілотниками.

Раніше по ньому били лише безпілотниками.

Ну… все колись буває вперше. Чи не так?

Перед ураженням об’єкта ракети зайшли на територію підприємства з різних напрямків, однак більшість — зі східного. Загалом OSINT-дослідники зафіксували сім влучань по території підприємства.



Найбільше ударів припало на корпус №4, де відзначено п’ять влучань. Ще дві ракети вразили інші виробничі будівлі заводу.

Карта ударів по заводу.

Аналітики звертають увагу, що характер заходу ракет зі східного напрямку може свідчити про обхід зон російської протиповітряної оборони та використання складнішого маршруту польоту — типового для застосування крилатих ракет Storm Shadow.



Подібну оцінку також оприлюднив аналітичний канал «Око Гора», який відстежує перебіг війни в Україні та публікує карти й візуалізації. За його даними, по підприємству «Кремній Ел» у Брянську було завдано від п’яти до семи ударів.



Зазначається, що завод входить до двох найбільших виробників електронних компонентів для російського оборонного сектору, що робить його стратегічно важливим об’єктом.



Нагадаємо, ввечері 10 березня ЗСУ завдали ракетного удару по заводу мікроелектроніки «Кремній Ел» у місті Брянськ РФ.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»