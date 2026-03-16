Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Трамп назвав морські дрони-камікадзе «фейком»
16 березня 2026, 11:33

Президент США Дональд Трамп заявив, що морські дрони-камікадзе Ірана не існують та можуть бути створені за допомогою штучного інтелекту. Відео із відповідною заявою оприлюднив ресурс Clash Report.

За словами американського президента, якби подібні безекіпажні човни справді існували, США реагували б на них так само, як і на інші морські загрози.

«Камікадзе-човнів не існує. Це фейк. І це майже одразу видно, коли на них дивишся», — заявив Трамп.

Він також додав, що подібні відео можуть бути результатом генерації штучним інтелектом.

Нагадаємо, ввечері 4 серпня 2023 року морський безпілотник атакував російський танкер SIG у Керченській протоці.

Також у мережі з’явилися кадри удару безпілотників по російському танкеру «тіньового флоту». Операція була проведена на відстані понад 1400 км від території України.

Водночас раніше у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України повідомляли про успішне бойове застосування морських дронів під час війни в Чорному морі.

14 травня 2025 року у Києві українська розвідка вперше публічно представила новітні безекіпажні платформи, здатні уражати кораблі та навіть повітряні цілі.

За даними ГУР, за два роки використання різних модифікацій морського дрона Magura було уражено 17 морських і повітряних цілей російських сил, з яких 15 знищено повністю.

Серед них — два гелікоптери Мі-8, два винищувачі Су-30, а також кораблі Чорноморського флоту РФ «Сєрґєй Котов», «Івановєц» та «Цезарь Куніков». Загальні збитки російського флоту від атак оцінюють у понад пів мільярда доларів.

Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Люди
Дональд Трамп
Місця
Іран
Інше
Морські дрони Дрони-камікадзе Magura
Організації
ГУР МО України

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір