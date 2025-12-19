В сети появилось видео удара дронов по танкеру «теневого флота» РФ

В сети появились кадры удара беспилотников по российскому танкеру «теневого флота». По данным украинских СМИ, судно было атаковано в нейтральных водах Средиземного моря в ходе спецоперации Службы безопасности Украины.



Предварительно сообщается, что целью атаки стал танкер QENDIL, который Россия использовала для обхода международных санкций.



Операция была проведена на расстоянии более 1400 километров от территории Украины. В СБУ считают судно «абсолютно законной целью», поскольку оно задействовалось в логистике так называемого «теневого флота» РФ.

В результате удара танкер получил критические повреждения и больше не может использоваться по своему назначению, утверждают источники hromadske.



Опубликованное видео, как заявляется, было передано украинским СМИ источниками в СБУ. Официальных заявлений со стороны Украины на данный момент не последовало. Российская сторона сообщения об атаке не комментировала.



Ранее «Новости Донбасса» сообщили, что в Средиземном море Силами Обороны Украины был атакован танкер «теневого флота» России.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»